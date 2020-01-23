شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الانقلاب عبد الملك الحوثي وعبر قيادي حوثي بارز ..يتوسل ويطلب من الملك سلمان هذا الطلب المفاجئ والغير متوقع خاصة في ظل اندلاع المعارك في صنعاء!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/23 الساعة 07:48 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تقدم عضو المجلس السياسي للمليشيا المدعو محمد علي الحوثي بطلب إلى المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي.

Advertisements

وطالب الحوثي في تغريده له نشرها في حسابه “تويتر” اليوم الخميس: السعودية بإطلاق الـ72 أسيرًا المتبقين من المبادرة السابقة التي أعلنتها.

وأكد أن السعودية أعلنت أنها ستطلق 200 أسير قبل فترة على أساس مبادرة حسن النية لكنها حتى الآن لم تطلق العدد كاملًا.

لافتا إلى أن خطوات السلام المتتابعة تعزز الثقة ، وجاء هذا الطلب بالتزامن مع احدام المعارك بين المليشيا الإنقلابية المدعومة من ايران والجيش الوطني في جبهة نهم القريبة من العاصمة صنعاء و تجرع الجماعة الإنقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

