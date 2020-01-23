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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالصورة..تركي آل الشيخ يتوسل لكل السعوديين ان يدعون له بالشفاء ويظهر بشكل صادم وبحالة يرثى لها (صورة مؤلمة )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثه لرئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، والتي توضح مدى تدهور حالته الصحية.

وأظهرت الصورة، تركي آل الشيخ، الذي يلقب بصانع الترفيه في السعودية، والذراع اليمني لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الترفيه، وقد تدهورت حالته.

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وبدا آل الشيخ في الصورة وقد أصيب بحالة من الضعف العام ونقص في الوزن؛ فضلًا عن حلاقة لحيته بالكامل وشاربه بعكس ما كان يظهر في الحفلات والمهرجانات.

وسافر تركي آل الشيخ، في رحلة العلاج، خلال شهر ديسمبر الماضي؛ حيث سيخضع لعملية جراحية غير معروفة، وتوقع البعض خطورتها.

وكانت صحيفة سبق السعودية، ذكرت أن تركي آل الشيخ يعاني من نزيف متقطع وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس الذي يقع في منطقة قريبة من الغدة