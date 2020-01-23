قصف حوثي عنيف على مواقع المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020 الخليج 365 شنت مليشيات الحوثي قصفا عنيفا على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بالقذائف المدفعية في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.

Advertisements وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة شرق المديرية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 خلال ساعات الظهيرة. وقالت المصادر، إن المليشيات استهدفت مواقع أخرى على فترات متقطعة مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح معدل البيكا. وأضاف المصدر أن المليشيات عادوت إطلاق نيران أسلحتها المتوسطة والأسلحة القناصة صوب مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي. وتواصل مليشيات الحوثي خروقات وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة جنوب محافظة الحديدة.

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