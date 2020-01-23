شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادة محور تعز تبدأ صرف إكرامية الملك سلمان للشهداء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 كشفت مصادر عسكرية في تعز، عن موعد صرف إكرامية الملك سلمان. وأفادت المصادر، بأن قيادة محور تعز بدأت اليوم الخميس، صرف إكرامية الملك سلمان لأسر شهداء القوات الحكومية. وكانت قيادة محور تعز دعت أواخر الشهر المنصرم جميع ضباط وصف ضباط وجنود محور تعز المقيدين على كشوفات الحالات التوجه إلى جميع فروع الكريمي لإستلام مرتباتهم لشهر اكتوبر 2019 م ، إبتداءً السبت الموافق ٢١/ ١٢/ ٢٠١٩ م

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