الجوف.. معارك شرسة بين القوات الحكومية والمليشيات في أكثر من جبهة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

الخليج 365

تحدثت مصادر عسكرية مطلعة عن اندلاع معارك شرسة بين القوات الحكومية من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى في مديريات المتون والمصلوب وخب والشعف، بمحافظة الجوف.

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وأضاف المصدر أن مليشيات الحوثي شنت اكثر من هجوم على جبهات المصلوب والعقبة وحام والجرعوب ومجمع المتون وتمكنت القوات الحكومية من افشالها وكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأكد المصدر ان القوات الحكومية تمكنت من استعادة المواقع التي كانت سيطرت عليها المليشيات في جبهة الجرعوب وسقط خلالها قتلى لمليشيات الحوثي فيما لاذت بقيت العناصر بالفرار.

يأتي ذلك بالتزامن مع قصف لمقاتلات التحالف على مواقع وتعزيزات في جبهات حام والجرعوب استهدف تعزيزات للمليشيات في جبهة حام أدت لاعطاب عربة عسكرية ومصرع وإصابة جميع من كانوا على متنها فيما استهدفت المدفعية الثقلية تجمعات المليشيات في الجبهات ذاتها.