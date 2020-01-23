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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. مؤسسة وطن تساند القوات الحكومية بقافلة غذائية للمرابطين في الجبهات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020
الخليج 365
سيرت مؤسسة وطن التنموية بالمشاركة مع حرائر اليمن، اليوم الخميس، قافلة غذائية للمقاتلين في الجبهات والخطوط الامامية من أبناء القوات الحكومية.
القافلة تأتي تزامنا مع اعتداءات جديدة التي تشنها مليشيا الحوثي بالقصف على مدينة مأرب وقتلت عدد من المدنيين من أطفال ونساء.
من جهته قال علي صلح مندوب مؤسسة وطن إن القافلة مساهمة من حرائر اليمن ومؤسسة وطن ومن أبناء المجتمع لمساندة الجيش ودعم الجنود المرابطين في الجبهات في نهم والجوف وصرواح والبيضاء.
من جانبها قالت نائلة العريقي، احدى المشاركات في القافلة عن حرائر اليمن، إن القافلة جهزت بمشاركة حرائر اليمن ومشاركة متواضعة منهن لمساندة القوات الحكومية والأبطال المرابطين في الجبهات.
وأضافت أن القافلة واحتوت القافلة على مواد الغذائية من التمر والحلويات والعصائر والمياه المعدنية والحلويات والعكك والكيك، التي يحتاجها المدافعون عن الجمهورية من المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.
وتسير قافلة وطن بين حين وآخر قوافل غذائية وكسوة الشتاء، وقوافل عيدية في المناسبات والأعياد، دعما للمرابطين في الخطوط الامامية في جبهات القتال في صنعاء والجوف وصرواح والبيضاء.
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