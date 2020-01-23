شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلكي يتوقع تزايد فرص هطول الأمطار معها خلال الـ48 الساعة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 أفاد الفلكي، محمد عياش، بتعمق حاله من عدم الإستقرار الجوي على غربي البلاد. وأضاف عياش بإنتشار للسُحب الطبقية المنخفضة والمتوسطة الإرتفاع وتزايد فرص هطول الأمطار معها خلال الـ48 الساعة القادمة بإذنهِ تعالى. وتابع "وخاصةً على المرتفعات الغربيه (حجه ـ المحويت ـ ريمه ـ والأجزاء الغربيه من مرتفعات محافظة صنعاء وعمران وذمار)، والمرتفعات الجنوبية الغربية (إب ـ تعز ـ لحج ـ وبعض المرتفعات من محافظة الضالع وأبين)، وكذلك على أجزاء متفرقه من السهول الغربيه والمناطق الساحليه.

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