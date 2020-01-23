عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

الخليج 365

بالصور.. شمسان يلتقي اللجنة الطبية العسكرية للجرحى بتعز



تعز - الخليج 365

ناقش محافظ محافظة تعز نبيل شمسان مع اللجنة الطبية للجرحى أوضاع الجرحى والاجراءات والحلول الكفيلة باستكمال علاجهم سواء في الداخل وخارج الوطن.

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وخلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس بحضور ممثل قائد المحور رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بالمحور العميد عبده البحيري ورئيس اللجنة الطبية للجرحى الدكتور محمد نعمان الثوابي وعدد من أعضاء اللجنة أكد المحافظ أن قضية علاج الجرحى تعد أولوية ملحة وأن السلطة المحلية ستبذل كل الجهود وفق آلية مؤسسية مع قيادة المحور واللجنة الطبية لاستكمال حصول الجرحى الأبطال على العلاج و الرعاية الطبية المتكاملة.

وشدد شمسان على ضرورة وضع قاعدة بيانات متكاملة للجرحى وحالتهم الصحية بحيث يتسنى وضع معالجات شاملة وجذرية وابتكار وسائل وطرق عملية للتغلب على هذه القضية المؤرقة في ظل استمرار الحرب على المحافظة.

وأضاف شمسان ينبغي العمل بجدية وشفافية لايجاد بنية تحتية متقدمة تقدم الرعاية الطبية وبرامج العلاج الطبيعي والدعم النفسي ومنها دعم و تأهيل المستشفى العسكري و إقامة مراكز علاج متميزة بالمحافظة والاستفادة من الامكانيات المتاحة في نقل الحالات الحرجة للعلاج في الخارج.

منوها الى أن السلطة المحلية تقف بجانب الجرحى للحصول على الرعاية الطبية المتكاملة كاأقل واجب يمكن تقديمه لهؤلاء الابطال الذين لايمكن لاحد تجاهل التضحيات العظيمة التي قدموها للدفاع عن هذه المحافظة وحرية وكرامة أبنائها.

من جهتهم، استعرض أعضاء اللجنة الطبية برامج وآليات العمل الجديدة لمعالجة الجرحى وكذلك رؤيتها للتغلب على الاشكالات و الاختلالات القائمة بحيث يتسنى للجنة العمل وفق إجراءات شفافة تضمن استمرار معالجة الجرحى في الداخل والخارج و إيجاد حلول مستدامة تخدم الجرحى وتمكنهم من الحصول على الرعاية الطبية المتكاملة والدعم النفسي والعلاج الطبيعي بطريقة مستمرة لتجاوز آثار الإصابة والمعاناة.

كما شكرت قيادة اللجنة الطبية للجرحى الجهود التي يبذلها المحافظ في مجال دعم الجرحى الذين يتعالجون في الهند والقاهرة والاسهام الكبير في نقل الكثير منهم للعلاج في الخارج مؤكدين أنه يجرى الإعداد لرؤية شاملة تلبي احتياجات الجرحى والرعاية الصحية والنفسية وحشد كل الجهود والامكانيات التي تصب في إطار تسهيل حصول الجريح على العلاج دون عناء.