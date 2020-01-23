شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن آخر مستجدات نهم صنعاء.. أسر 35 حوثيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020 الخليج 365 كشفت مصادر مطلعة في محافظة صنعاء، عن آخر مستجدات جبهة نهم. وبحسب المصادر، فإن القوات الحكومية أسرت 35 حوثيا واغتنمت 12 طقما. Advertisements وأفادت المصادر، بمصرع القياديين عباس مطهر جحاف وطه حسين الخولاني وشرف عبدالسلام الحوثي المرافق الشخصي للقيادي عبدالخالق شقيق عبدالملك الحوثي. ويأتي هذا بعد السيطرة على جبل المنارة الإستراتيجي الأبطال يطهرون جبل السفينة والذي يعني قطع تعزيزات الحوثيين الى حريب نهم وايضاً يفتح الطريق الى فرضه بني غيلان. وأرسلت المليشيا الحوثية تعزيزات300 عنصر للمليشيا بقيادة عبدالله الرزامي في محاولة فاشلة لإنقاذ خسائرهم.

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