شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تقصف الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة المتوسطة في إطار خروفاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي اطلقت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين. واضافت المصادر إن إستهداف الحوثي للأحياء السكنية سببت حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين لاسيما النساء والأطفال وتواصل مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية وارتكاب جرائمها بحق المدنيين الأبرياء التي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى منذ إنطلاق الهدنة الأممية في الحديدة.

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