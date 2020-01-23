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الأكحلي يزور مديرية ذباب للاطلاع على احتياجاتها الخدمية والتنموية 

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تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

الأكحلي يزور مديرية ذباب للاطلاع على احتياجاتها الخدمية والتنموية 

تعز - الخليج 365

قام وكيل محافظة تعز لشؤون الساحل المهندس رشاد الاكحلي بزيارة تفقدية لمديرية ذباب وباب المندب وعدد من مناطق المديرية للاطلاع على الاوضاع والاحتياجات الخدمية والانسانية بالمديرية حيث كان في استقباله مدير عام مديرية ذباب فضل الشاعري. 

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واستمع الاكحلي من مدير عام مديرية ذباب الى شرح مفصل عن مجمل الاوضاع والقضايا والموضوعات المتعلقة باحتياجات المديرية من المشاريع الخدمية والتنموية والانسانية والصعاب والاشكالات التي تواجه سير عمل المديرية والمشاريع الذي سيتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة.

وقال الاكحلي أن زيارته لمديريات الساحل بناء على توجيهات محافظ المحافظة نبيل شمسان، للاطلاع عن قرب عن اوضاع واحتياجات تلك المديريات في جميع المجالات ورفع تصور عام وتقرير مفصل بذلك لقيادة المحافظة لتوفيرها بالاضافة الى وضع الحلول والمقترحات لمعالجة لكافة الاشكالات التي تعيق سير العمل في مديريات الساحل لاتخاذ اللازم. 

رافق الوكيل في زيارته للمديرية مدراء عموم مديرية المخا والثقافة والموارد المالية بديوان عام المحافظة وعدد من اعضاء المجلس المحلي بالمديرية.   

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