شكرا لبحثكم عن خبر عاجل وفي غاية الخطورة .. وردنا الان بيان عاجل للعميد ‘‘أحمد علي عبدالله صالح’’ وهذا ما جاء فيه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2020/01/22 الساعة 11:45 صباحاً (العين أونلاين_متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وفي غاية الخطورة .. وردنا الان بيان عاجل للعميد ‘‘أحمد علي عبدالله صالح’’ وهذا ما جاء فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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