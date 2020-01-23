ماهو سبب انشأ قاعدة "برنيس" العسكرية المصرية وهل لليمن علاقه بها "تفاصيل وصور"

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يزيد بن سلمان - شبوة - ماهو سبب انشأ قاعدة "برنيس" العسكرية المصرية وهل لليمن علاقه بها "تفاصيل صور"



قال محلل عسكري اسرائيلي إن قاعدة "برنيس" العسكرية المصرية المقامة على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر، والتي تم افتتاحها رسمياً، تهدف إلى تأمين السيطرة الاستراتيجية المصرية على طرق الملاحة من مضيق باب المندب حتى قناة السويس.

وأوضح محلل الشؤون العربية في "القناة 12" العبرية، إيهود يعاري، أن "القاعدة خصصت أيضاً لمنع إيران من أن تحاول عبر حلفائها الحوثيين باليمن، تهديد مسار السفن المؤدي أيضا إلى العقبة الأردنية وإيلات".

ولفت إلى أن أحد أسباب بناء قاعدة "برنيس"، رغبة مصر في إرضاء الصين التي ضخت عشرات مليارات الدولارات في استثمارات بمصر خلال السنوات الماضية، وتخشى على أمن الملاحة في البحر الأحمر الذي يعد أحد الطرق الرئيسية لخطة "الحزام والطريق" التي تتبناها بكين.

وقال يعاري، إن "مصر حصلت على مساعدات من السعودية والإمارات لإقامة القاعدة المذكورة، كجزء من خطوات تتخذها الدولتان لنشر القواعد العسكرية على طول سواحل البحر الأحمر".

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وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي افتتح، أمس، قاعدة برنيس العسكرية بالبحر الأحمر في مصر بحضور ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ونائب وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.