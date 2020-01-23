مسؤول بتعز يترأس اجتماعاً استثنائيا بإدارة صندوق النظافة والتحسين 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

عقد وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل بمقر صندوق النظافة، إجتماعاً استثنائيا بمدراء ادارات واقسام الصندوق ومشروع النظافه لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بعمل ونشاط الصندوق وسبل الارتقاء به نحو الأفضل بحضور المدير التنفيذي لصندوق النظافة بالمحافظة الاستاذ عبدالله جسار



وأكد الوكيل جامل اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة بوضع الصندوق وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة له ليتمكن من أداء مهامه بالشكل المطلوب اضافة الى معالجة اي اشكالية قد تؤثر على سير اعماله ومستوى انجاز المهام الموكلة اليه.

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وفي الاجتماع استعرض المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة عبدالله جسار الظروف والأوضاع الحالية التي يعيشها الصندوق والجهود التي يبذلها من أجل القيام بمهامه وواجباته العملية بصورة جيدة رغم شحة الإمكانيات المتاحة وعدم توفر المقومات اللازمة لذلك ، منوها إلى أبرز العوائق و الإحتياجات والمتطلبات العملية التي يحتاجها الصندوق خلال هذه الفترة ليتمكن من الاضطلاع بدوره الخدمي على أكمل وجه.

كما استعرض نائب مدير الصندوق عرفات جامل اهم ما يعتزم الصندوق تنفيذه في جانب الايرادات من خلال تحديث قواعد بيانات اوعيته الايرادية وبما يحقق تحديد الايراد المتوقع تحصيله والرقابة على عملية التحصيل وكذا تحسين الية تحصيل ايرادات الصندوق المتاحة وبما يحقق الوصول الى الايراد الحقيقي وتوريده اولا باول الى حساب الصندوق لدى البنك المركزي وتفعيل وضبط عملية تحصيل الايرادات المتاحة بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية ومتابعة واستكمال اجراءات الحصول علي الدعم الحكومي المركزي وفقا لقرارات مجلس الوزراء والدعم الحكومي المحلي من قيادة المحافظة باعتماد دعم لتغطية العجز التشغيلي الشهري للصندوق وكذا استكمال متابعة المنظمات الدولية التي تم زيارتها مسبقا للحصول على دعم للصندوق ضمن مشاريعها التي ستنفذ خلال العام 2020م.

كما تم الاستماع إلى مدراء الإدارات حول ابرز الصعوبات والمشاكل و المعوقات التي تواجههم في أداء أعمالهم والمقترحات والتوصيات التي ينبغي توفيرها لتحسين مستوى تلك الادارات.

وحث الوكيل جامل في الاجتماع على العمل بروح الفريق الواحد والتعاون المشترك ومضاعفة الجهود والعمل الجاد من أجل تجاوز وتذليل المشاكل والصعوبات التي تواجه أعمال النظافة من اجل الحفاظ على الوضع البيئي والصحي والجمالي والحضاري للمدينة وخدمة المصلحة العامة.

وأقر الاجتماع عدد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها معالجة عدد من المعوقات والمشاكل التي تواجه عمل ونشاط الصندوق خاصة فيما يتعلق بتحسين وضع أعمال النظافة وضبط المخالفين وتفعيل خدمة الترحيل المباشر وكذا تفعيل إدارة التوعية البيئية وتعزيز وتنمية موارد الصندوق وتحصيلها في كافة المواقع المخصصة لذلك إضافة إلى معالجة أوضاع الموظفين العاملين بالإدارة العامة والمتوقفه رواتبهم من قبل وزارة المالية وكذا العديد من المعوقات والمشاكل التي يعاني الصندوق ومشروع النظافة والتي اثرت على مستوى الأداء والانجاز خلال الفترة الماضية.