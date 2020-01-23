قائد عسكري: أفراد الجيش يسطّرون بطولات خالدة في جبال نهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

قال قائد المنطقة العسكرية السابعة، إن أفراد الجيش يسطّرون بطولات خالدة في جبال نهم ومعنويات العدو "تحت الصفر".



وأكد قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخُبّي، أن أبطال الجيش يسطرون- حالياً- بطولات خالدة في جبال مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، يلقنون العدو دروساً لن ينساها.

وقال اللواء الخُبّي، في تصريح نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن "العدو منهار ومعنوياته تحت الصفر"..

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مشيراً إلى أن " عدد كبير من قيادات مليشيات الحوثي لقت حتفها في المعارك الأخيرة وأن أسراهم بالعشرات سلموا أنفسهم مجرد وصول قوات الجيش الوطني إلى مواقهم".

مؤكداً أن "أغلب جثث المليشيات ما زالت مرمية في الجبال والشعاب".

وأكد اللواء الخُبّي، أن "معنويات أبطال الجيش الوطني في جبهات نهم عالية وتبلغ عنان السماء خصوصاً بعد البطولات التي سطروها مؤخّراً في معركة العزة والكرامة والحرية ودفاعاً عن وطنهم الغالي".

وعبر قائد المنطقة السابعة، عن شكره وتقديره للقيادة السياسية والعسكرية ولقيادة تحالف دعم الشرعية على ما قدموه ويقدموه من دعم وإسناد لقوات الجيش في مختلف الجبهات.