شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حدة الجرائم بإب.. مقتل مواطنين بحادثتين منفصلتين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020 إب - الخليج 365 أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن فوضى أمنية تشهدها مختلف مديريات محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

Advertisements وزادت مع هذه الفوضى حدة الجرائم اليومية وأعمال القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة بمختلف مديريات المحافظة. وأوضحت المصادر، بمقتل المواطن "سعد أحمد العقاب" برصاص مسلح بمديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب في ظل فوضى أمنية تشهدها المديرية. كما قتل المواطن "عبدالرقيب محمد الحبيشي" برصاص مسلحين بمديرية ريف إب، وسط فلتان أمني تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

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