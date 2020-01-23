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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامي جنوبي يذكّر الميسري بفضل التحالف العربي عليه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
ذكّر إعلامي جنوبي، وزير الداخلية في الحكومة الشرعية “أحمد الميسري”، بفضل التحالف العربي عليه، في إشارة إلى تدخل التحالف العربي لإنقاذه خلال المواجهات التي شهدتها عدن في أغسطس الماضي .
وقال الإعلامي صلاح بن لغبر في تغريدة له بتويتر، "للميسري المتبجح من على قناة الاخوان: والله لولا التحالف الذي تسبه مقابل مال موزة لكنسك الجنوبيون ومليشيات الاخوان والقاعدة الى مارب وما بعد مارب خلال ساعات واقل، وانت تعلم كم مرة هربت مذلولا مدحورا".
وأضاف "وها انت تعض اليد التي زورت لك انتصارا اعلاميا في اغسطس فلا تصرخ ايها الفار مرارا؟" .
وظهر الميسري على إعلام الإخوان يحمل التحالف العربي مسؤولية الهجوم الحوثي الذي تعرضت له معسكر الإستقبال في مأرب، على حد زعمه .
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