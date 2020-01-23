اليمن تثمن مواقف مصر الداعمة لليمن وحكومته الشرعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

الخليج 365 - وكالات

اشاد وزير الخارجية، محمد الحضرمي، بمواقف جمهورية مصر العربية الداعمة لليمن وحكومته الشرعية .



جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الخميس سفير مصر غير المقيم لدى بلادنا احمد فاروق، لبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات ،والمستجدات على الساحة الوطنية.

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وثمن الحضرمي حفاوة ترحيب واستقبال مصر لمئات الآلاف من المواطنين اليمنيين النازحين المضطرين للخروج من اليمن بسبب الانقلاب الحوثي على الشرعية وما تبعه من كارثة إنسانية .. مؤكداً بان اليمن واليمنيين لن ينسوا مواقف مصر المشرفة تجاه اخوانهم في اليمن.

وتطرق الوزير الحضرمي إلى آخر المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية .. لافتا إلى أن الجيش الوطني الباسل يسطر اروع صور البطولة والفداء في جبهات القتال وأنه لن يدخر الغالي والنفيس في سبيل الدفاع والذود عن كل شبر من وطننا الغالي .

وثمن كل ما تقدمه مصر من دعم للحكومة الشرعية بما في ذلك في مجال بناء القدرات وتقديم الدورات التدريبية المتخصصة في الكثير من المجالات.

من جانبه عبر السفير المصري عن تعازيه لضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً في محافظة مأرب .. مجددا ادانة بلاده واستنكارها لهذا الاستهداف الإرهابي..مؤكداً استمرار دعم مصر للحكومة الشرعية .