شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلافات حادة بين قيادات الحوثي وتغيير مشرف ومدير أمن الرضمة في إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020 إب - الخليج 365 أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن خلافات حادة تتصاعد بين مليشيا الحوثي بمديرية الرضمة.

Advertisements وأضافت المصادر، أن مليشيا الحوثي الإنقلابية غيرت مشرف المليشيا بمديرية الرضمة ومدير أمنها المدعو "أبو يحيى السراجي". وعينت المليشيا محمد الرياشي مشرفا لها بالرضمة والقيادي عبدالله السراجي مدير للأمن بالمديرية. ويأتي هذا في ظل خلافات حادة بين قيادات المليشيا بالرضمة والتي تأتي ضمن صراع النفوذ والمناصب والجبايات المالية.

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