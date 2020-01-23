الهلال الإماراتي يواصل تقديم الخدمات الطبية لأهالي الساحل الغربي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020 الحديدة - الخليج 365 تواصل العيادات المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم الخدمات الطبية والمعالجة المجانية لأهالي مناطق الساحل الغربي.

Advertisements وقام فريق العيادة الطبية بنزول إلى منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة واستقبال ومعاينة الحالات المرضية من المواطنين من الأطفال والرجال والنساء وتقديم العلاجات المجانية لهم. وتحدث أحد العاملين في العيادة المتنقلة أن الفريق الطبي وصل إلى منطقة الفازة وتمكن من معاينة عشرات الحالات المرضية المصابة بأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الجلد والالتهابات البولية وتقديم العلاجات المجانية لهم. ويواصل الهلال الأحمر الإماراتي تسيير العيادات الطبية المتنقلة إلى مختلف مناطق وقرى الساحل الغربي لتقديم الخدمات الطبية لهم والتخفيف من معاناتهم.

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