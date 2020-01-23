المبعوث الأممي يصل الى العاصمة صنعاء، وهذا ما قاله !!

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



وصل المبعوث الأممي الى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الخميس، الى العاصمة صنعاء، في زيارة جديدة تتعلق بتحريك عملية السلام.

وتأتي زيارة المبعوث في ظل فشل الأمم المتحدة في تسيير الجسر الطبي وفتح مطار صنعاء رغم الوعود الأممية المتكررة بتسهيل هذا الملف.

وقال غريفيث، في بيان مقتضب، إن اليمن عانى بما فيه الكفاية ويجب دفع عملية السلام إلى الأمام.. معبراً عن قلقه إزاءَ التصعيد الأخير في مستوى العنف في اليمن والذي أسفر عن مقتل الكثير من المدنيين.

وأضاف “يجب أن نعمل جميعًا على دفع عملية السلام إلى الأمام، وليس إعادتها إلى الوراء”.

وأكد غريفيث إن خفض التصعيد له دورًا حاسمًا في استدامة التقدم الذي تم إحرازه فيما يخص التهدئة”.