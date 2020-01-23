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صنعاء - ياسمين الخيامي - عبد الملك الحوثي وابو علي الحاكم يطيرون فرحا بعد الاعتراف الرسمي من وزارة الدفاع اليمنية بهذا الامر الخطير الذي سبب صدمة كبيرة لكل قادة الجيش اليمني

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