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صنعاء - ياسمين الخيامي - وزارة الدفاع الامريكية تباغت الجميع وتعلن رسميا امر في غاية الخطورة جعل الرئيس هادي والملك سلمان يطيرون فرحا..لكنه كارثي ومزلزل لإيران وعبد الملك الحوثي

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع الامريكية تباغت الجميع وتعلن رسميا امر في غاية الخطورة جعل الرئيس هادي والملك سلمان يطيرون فرحا..لكنه كارثي ومزلزل لإيران وعبد الملك الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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