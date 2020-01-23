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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس الملك السعودي ولا الاردني..اسرائيل تباغت كل اليهود وتثير جنونهم بهذا العمل الجنوني الذي سيخلد ذكرى هذا الملك العربي ( صورة )



أشادت الخارجية الإسرائيلية بملك عربي وضعت صورته على أحد طوابعها البريدية، لأسباب متعددة.

وعلى الرغم من وفاته، في يوليو/تموز 1999، فإن الخارجية الإسرائيلية، احتفت، اليوم السبت، بالعاهل المغربي الراحل، الملك الحسن الثاني. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل: قناة ”المسيرة” الحوثية توقف كل اخبارها عن المواجهات الشرسة في جبهة ”نهم” لهذا لسبب المرعب الذي اثار جنةن المشرفين الحوثييين ليس من الجبهات ولا من صنعاء او عدن..4 اخبار عاجلة وهامة لكل المواطنيين اليمنيين وردنا قبل قليل من هذه المنطقة ستقصم ظهر اليمنيين في الجنوب والشمال عاجل : يحدث الان بصنعاء.. طيران التحالف يشن غارات عنيفة على صنعاء ( تفاصيل المواقع المستهدفة ) مصدر عسكري : قوات الجيش تدخل اول قرى مديرية بني حشيش بصنعاء ويسيطر على سلاسل جبلية جعل العاصمة صنعاء في مرمى نيران مدفعية الشرعية عاجل.. مراسل قناة العربية ‘‘محمد العرب‘‘ يفجر مفاجأة مزلزلة.. الأمور تنقلب رأسًا على عقب بجبهة نهم شرق صنعاء وسقوط هذا الموقع يرعب ابو علي الحكم Advertisements وردنا خبر عاجل..الحوثيين يباغتون الشرعية والتحالف بهجوم صاروخي جديد هز مدينة مأرب وانفجارات عنيفة الآن..والشيخ سلطان العرادة مختبيء في منزله ( صورة ) عاجل.. قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتتصق الشرعية والتحالف بهذا الخبر العاحل الذي سيقلب موازين الحرب في اليمن راسا على عقب لأول مرة منذ انطلاق الحرب ..الملك سلمان وولي عهد ابو ظبي يطيرون فرحا بعد القرار المباغت الذي اعلنه رسميا قبل قليل الرئيس التركي اردوغان ( نص القرار ) ليس هادي ولا الاحمر..هذه الشخصية الجنوبية القوية والمخيفة هي التي ستحكم سيطرتها وقبضتها على الجنوب بدلا عن الزبيدي والانتقالي ( الاسم + صورة )

عاجل..مجزرة مأرب المروعة واندلاع المواجهات الشرسة في جبهة نهم تخرج الملك سلمان عن صمته ويباغت الشرعية بمرسوم ملكي عاجل اثلج صدور كل اليمنيين ونشرت الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، السبت، أكدت من خلالها أنها أصدرت إسرائيل طابعا بريديا يحمل صورته.

وأوضحت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية، أنها احتفت بالعاهل المغربي الراحل، بسبب تميز فترته (1961- 1999) بالتسامح تجاه اليهود ومساهمته كوسيط في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل ـ على حد قول الوزارة الإسرائيلية.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في تغريدتها:

سافر عدد من المسؤولين الإسرائيليين إلى المغرب، وسلموا الطابع إلى الملك محمد السادس في حفل رسمي. ويشار إلى أن أول طابع بريد إسرائيلي يحمل صورة زعيم عربي، كان للعاهل الأردني، الملك حسين بن طلال. في حين يحمل طابع آخر لصورة الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات، بمناسبة توقيعه معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

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