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صنعاء - ياسمين الخيامي - الوزير الميسري يثير جنون الملك سلمان وولي عهد ابو ظبي ويعلن فضيحة مدوية للرئيس هادي هزت كل اركان الشرعية



عاجل | وزير الداخلية اليمني للجزيرة: الاعتداء على معسكر مأرب ليس الأول ولن يكون الأخير والعزاء ليس كافيا.

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