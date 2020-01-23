قتل شقيقان، وأصيب الثالث، برصاص قيادي في مليشيا الحوثي، الأربعاء؛ بعد رفضهم تأجير أرضيتهم له، بالعاصمة صنعاء.
وقالت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي، إبراهيم الزبيري، أطلق الرصاص على المواطنَين الشقيقين إبراهيم وراجح، واللذين قتلا على الفور؛ فيما أصيب شقيقهم الثالث؛ بعد رفضهم تأجير أرضيتهم له في شارع النصر بسعوان.
وبحسب المصادر، فإن القاتل الزبيري، لم يكتفِ بإطلاق الرصاص الحي على الأشقاء الثلاثة، الذين دافعوا على أرضهم؛ بل قام بمنع إسعافهم، وهدد أي شخص يحاول إسعافهم بإطلاق الرصاص عليه.
وكان الصحفي نبيل الأزوري، قد قال في تغريدة له على "تويتر"، "إن قياديًا حوثيًا من حرف سفيان بمحافظة عمران، قَتَل زوج كريمته، مع شقيقه، وأصاب شقيقهم الثالث".
وأوضح الصحفي الأزوري، أن سبب ارتكاب القيادي الحوثي هذه الجريمة؛ "بسبب رفضهم تأجير أرضيتهم له في شارع النصر بسعوان". مشيرا إلى أن "ابراهيم زوج شقيقته، قتل فوق أرضه، وترك وراءه ثلاثة أطفال".
وأدى الانقلاب الحوثي وسيطرتهم على الدولة، إلى تكوين إمبراطورية مالية كبيرة، يسعون من خلالها الى التجارة بالأراضي وشرائها من المواطنين بمبالغ خيالية وأحيانا بقوة السلاح، مستغلين الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المواطنين وانقطاع المرتبات للعام الرابع على التوالي..
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي حوثي يقتل شقيقين ويصيب آخر لرفضهم تأجير أرضيتهم له بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.