قيادي حوثي يقتل شقيقين ويصيب آخر لرفضهم تأجير أرضيتهم له بصنعاء

قتل شقيقان، وأصيب الثالث، برصاص قيادي في مليشيا الحوثي، الأربعاء؛ بعد رفضهم تأجير أرضيتهم له، بالعاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي، إبراهيم الزبيري، أطلق الرصاص على المواطنَين الشقيقين إبراهيم وراجح، واللذين قتلا على الفور؛ فيما أصيب شقيقهم الثالث؛ بعد رفضهم تأجير أرضيتهم له في شارع النصر بسعوان.

وبحسب المصادر، فإن القاتل الزبيري، لم يكتفِ بإطلاق الرصاص الحي على الأشقاء الثلاثة، الذين دافعوا على أرضهم؛ بل قام بمنع إسعافهم، وهدد أي شخص يحاول إسعافهم بإطلاق الرصاص عليه.

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وكان الصحفي نبيل الأزوري، قد قال في تغريدة له على "تويتر"، "إن قياديًا حوثيًا من حرف سفيان بمحافظة عمران، قَتَل زوج كريمته، مع شقيقه، وأصاب شقيقهم الثالث".

وأوضح الصحفي الأزوري، أن سبب ارتكاب القيادي الحوثي هذه الجريمة؛ "بسبب رفضهم تأجير أرضيتهم له في شارع النصر بسعوان". مشيرا إلى أن "ابراهيم زوج شقيقته، قتل فوق أرضه، وترك وراءه ثلاثة أطفال".

وأدى الانقلاب الحوثي وسيطرتهم على الدولة، إلى تكوين إمبراطورية مالية كبيرة، يسعون من خلالها الى التجارة بالأراضي وشرائها من المواطنين بمبالغ خيالية وأحيانا بقوة السلاح، مستغلين الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المواطنين وانقطاع المرتبات للعام الرابع على التوالي..