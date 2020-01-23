شاهد بالصورة "من هو القيادي الرفيع الذي قتل على ايدي قوات الجيش"

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يزيد بن سلمان - شبوة - قُتل قيادي حوثي بارز، الثلاثاء، بنيران القوات الحكومية في جبهة نهم شرق صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية، إن قائد كتيبة المهام الخاصة بمليشيا الحوثي ماجد المؤيد لقي مصرعه برصاص الجيش في جبهة نهم.

وتداول ناشطون صورة القيادي الصريع مع هوية تثبت أنه القيادي "المؤيد".

وكانت القوات الحكومية حررت سلسلة جبلية في ميمنة جبهة نهم شرق العاصمة كانت تحت سيطرة مليشيات الحوثي.

وخلال الساعات الماضية لقي العشرات من عناصر المليشيات مصرعهم وأصيب آخرون، وسط تقدم مستمر لأفراد القوات الحكومية وفرار وانهيار كبير في صفوف المليشيات.

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