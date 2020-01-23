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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. الشرطة العسكرية تتلف مواد ممنوعة مهربة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020
تعز - الخليج 365
تمكنت نقطة الهنجر التابعة للشرطة العسكرية في المدخل الغربي لمدينة تعز، من ضبط شحنة تحمل مواد ممنوعة كانت في طريقها إلى مدينة تعز.
وأكد قائد الشرطة العسكرية بتعز، العميد محمد سالم الخولاني، أن الكمية التي تم ضبطها عبارة عن 5 حقائب، كل حقيبة يوجد بداخلها 4 عبوات.
وأضاف الخولاني أن الكمية المضبوطة تشمل أيضا سجائر مهربة، تم إدخالها بطريقة غير قانونية.
وأشاد الخولاني، باليقظة العالية التي يتمتع بها أفراد الشرطة العسكرية، من خلال ضبط الشحنات المهربة والمواد الممنوعة التي لها أثر تدميري على المجتمعات، وعاملاً رئيسياً في المشاكل الأمنية.
وحضر عملية الإتلاف العقيد محمد حسان رئيس النيابة العسكرية، والعقيد مهيوب الصنوي مدير المباحث العسكرية، والعقيد عبدالباسط البحر نائب ركن التوجيه بمحور تعز، ومندوبين عن مكتبي الجمارك والصناعة والتجارة.
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