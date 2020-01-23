شكرا لبحثكم عن خبر نتيجة خطأ طبي أفقد ابنه الوعي والحركة مواطن يشكو تعنت مستشفى النخبة بصنعاء وعدم انصياعها للحق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شكى المواطن فائد البدوي والد المجني عليه محمد فائد البدوي المصاب من قبل مستشفى النخبة بصنعاء .

وقال والد المجني عليه " أن ابنه كان قد تعرض لإصابة اسعف على إثرها إلى مستشفى النخبة لتلقى ونتيجة لخطأ طبي فادح أفقده الوعي و الحركة منذ خمس سنوات .

وقال والد المذكور " أن المحكمة في صنعاء حكمت لصالح المجنى عليه محمد فائد جراء إهمال المستشفى والخطأ الطبي الذي الذي لحق به ضرراً كبير ، وهو ما دفع بإدارة المستشفى القيام بعمل لامبرر له وتنفيذ اعتصام أمام وزارة العدل رفضًا للحكم،في بلطجة واضحة وتعد سافر على حقوق الإنسان ،واضاف أن المؤلم جدًا حاول إسعاف ابنه في صنعاء فقوبل بالرفض من أغلب المستشفيات وهو ما اضطر بعودته إلى المنزل وترك ابنه يتالم دون مقدرة لتقديم اي علاج بسبب الضروف وعدم قبول المستشفيات الحالة .

مطالبا المنظمات المحلية والدولية وكل الجهات المعنية الوقوف إلى جانبه وإلزام المستشفى بتحمل تبعات الأخطاء التي ارتكبتها بحق ابنه .



