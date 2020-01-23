شكرا لبحثكم عن خبر فتاة يمنية تتفاجأ بـ(صورها) على الإنترنت.. كيف كانت النهاية! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، الاحد، بانتحار “يمنية” بعد نشر صورها وهي شبه عارية.

وقالت المصادر لـ ” المشهد اليمني ” أن فتاة يمنية من محافظة إب، أقدمت على الانتحار مساء أمس السبت، بعد قيام شاب عديم الضمير بنشر صورها وهي شبه عارية.

و اشارت المصادر الى أن الشابة انتحرت بإحدى مديريات محافظة إب، بعد قيام أحد الذئاب البشرية بنشر صورها وهي شبه عارية.

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وحذرت المصادر كافة الفتيات من إقامة علاقات مشبوهة مع عديمي الضمير والاخلاق والدين.

وأكدت المصادر على الفتيات بضرورة الالتزام بالحدود الشرعية الواردة في كتاب الله وسنة رسوله.

وتشهد المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، انتشارا مخيفا ولافتا للجرائم بأنواعها في الآونة الأخيرة