أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس الموافق 23 يناير/كانون الثاني، 2020 وهي كالتالي:

تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموتhttps://www.elyamnelaraby.com/453393/ مأرب.. نجاة رئيس هيئة الأركان من موت محقق بعد استهدافه بصواريخ حوثية بمفرق والجوفhttps://www.elyamnelaraby.com/453405/ مقتل امرأة وطفل وإصابة 6 آخرين بقصف حوثي على حي سكني بمأربhttps://www.elyamnelaraby.com/453412/ توزيع سلال غذائية للنازحين والاسر الفقيرة في زنجبارhttps://www.elyamnelaraby.com/453416/ اشتداد المعارك في نهم ومستشفيات صنعاء تستقبل عشرات الجثث ومئات الجرحىhttps://www.elyamnelaraby.com/453424/ Advertisements مقتل عدد من القيادات الحوثية بينهم إيراني خلال مواجهات مع الجيش في نهمhttps://www.elyamnelaraby.com/453428/ محافظ حضرموت يلتقي مديرة مؤسسة GIZ الألمانية https://www.elyamnelaraby.com/453451/ التميمي يبحث مع مصلحة الجوازات الحلول العاجلة لتسهيل أمور المواطنين الخميس 23 يناير 2020https://www.elyamnelaraby.com/453452/ باضاوي يطلع على نشاط مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموتhttps://www.elyamnelaraby.com/453454/ لملس: عرقلة اتفاق الرياض ستضع البلد أمام المجهول الخميس 23 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/453456/

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