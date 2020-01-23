شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللجنة الانتخابية الوطنية الصومالية والأمم المتحدة تعقدان مؤتمرا حول انتخابات 2020/2021 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020 مهدي علي عقدت رئيسة اللجنة الانتخابية المستقلة مع نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال اجتماعًا في مقديشو خلال الانتخابات 2020/2021 المقبلة

وكان الاجتماع جزءًا من تبادل منتظم للمعلومات حول تصويت 2020 المزمع مع خطة الجدول الزمني. وحضر الاجتماع أيضًا مؤيدو الصومال والمانحون العالميون الذين شاركوا في العملية والميزانية والنقاط الرئيسية للتصويت في قانون الانتخابات بما في ذلك تمثيل المرأة. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الانتخابية الوطنية الصومالية والأمم المتحدة تعقدان مؤتمرا حول انتخابات 2020/2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.