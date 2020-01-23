اجتماع بسيئون يناقش الترتيبات الخاصة بالمباراة النهائية للدوري التنشيطي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

الخليج 365 - سيئون

ناقش وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري ومعه وكيل المحافظة المساعد عبد الهادي التميمي ،اليوم ، مع مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بالوادي والصحراء رياض الجهوري ،الرتيبات الخاصة بالمباراة النهائية لأبطال الدوري التنشيطي لأندية الجمهورية التي ستجرى في الإستاد الاولمبي بسيئون الأحد المقبل .

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وكرس الاجتماع الذي حضره عدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، لمناقشة بتنظيم عملية دخول الجمهورية نظرا لاحتمالية إزدياد أعدادهم ، والـتأكيد على إعطاء الفعالية الصورة الجمالية التي تتناسب مع زمان ومكان إقامتها.

وعبر المجتمعون عن سعادتهم بالروح الرياضية العالية التي تمتع بها الجمهور الرياضي الذي شاهد مباريات هذا الدوري منذ إنطلاقتها منتصف الشهر الجاري التي عكست مستوى الوعي العالي لعشاق ومحبي الرياضة.