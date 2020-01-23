اخبار الخليج / اخبار اليمن

اجتماع بسيئون يناقش الترتيبات الخاصة بالمباراة النهائية للدوري التنشيطي

0 نشر
اليمن العربي - سيئون 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع بسيئون يناقش الترتيبات الخاصة بالمباراة النهائية للدوري التنشيطي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

اجتماع بسيئون يناقش الترتيبات الخاصة بالمباراة النهائية للدوري التنشيطي

الخليج 365 - سيئون

ناقش وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري ومعه وكيل المحافظة المساعد عبد الهادي التميمي ،اليوم ، مع مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بالوادي والصحراء رياض الجهوري ،الرتيبات الخاصة بالمباراة النهائية لأبطال الدوري التنشيطي لأندية الجمهورية التي ستجرى في الإستاد الاولمبي بسيئون الأحد المقبل .

Advertisements

 

وكرس الاجتماع الذي حضره عدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، لمناقشة بتنظيم عملية دخول الجمهورية نظرا لاحتمالية إزدياد أعدادهم ، والـتأكيد على إعطاء الفعالية الصورة الجمالية التي تتناسب مع زمان ومكان إقامتها.

 

وعبر المجتمعون عن سعادتهم بالروح العالية التي تمتع بها الجمهور الرياضي الذي شاهد مباريات هذا الدوري منذ إنطلاقتها منتصف الشهر الجاري التي عكست مستوى الوعي العالي لعشاق ومحبي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع بسيئون يناقش الترتيبات الخاصة بالمباراة النهائية للدوري التنشيطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا