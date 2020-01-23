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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ورشة بتريم تناقش تدخلات منظمتي الهجرة الدولية والـ(فاو) بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020
الخليج 365 - سيئون
عقدت اليوم بتريم ورشة العمل حول مشروعي تعزيز الامن الغذاني بوادي حضرموت و المياه من اجل السلام في اليمن الممولة من منظمة الـ(فاو) ومنظمة الهجرة الدولية .
ويهدف المشروعين الى زيادة الانتاج الزراعي وتعزيز دور المرأة في حال النزاعات المائية والتخفيف منواثر تغيير المناخ .
وفي افتتاح الورشة اشار وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الى ان تدخلات منظمتي الفاو والهجرة الدولية في مجالات الزراعة و الاصحاح البيئي تأتي متزامنة مع جهود وتوجهات السلطة المحلية الساعية الى تشجيع الزراعة باعتبار وادي حضرموت من الاودية الزراعية الخصبة ، اضافة الى مشكلة الصرف الصحي وسبل معالجتها و الاستفاده منها وفق مواصفات ومقاييس استخدامها بالمجال الزراعي .
مؤكدا ان الوعي المجتمعي لدى ابناء المحافظة سيساعد في تعاون المواطن واتقانه لانجاح المشاريع التي ستقدم معالجات جذرية لعدد من المشاكل البيئة والصحية اضافة الى دور تلك المشاريع في تخفيف البطالة و الفقر .
والقيت في الافتتاح الذي حضره الوكيل المساعد لوادي حضرموت والصحراء المهندس هشام السعيدي كلمات لمندوبي منظمة الهجرة والفاو مارينا وسعد الحوصلي استعرضت جهود المنظمتين وتدخلاتها ببعض المحافظتين ، ومعبرين عن سعادتهم بالتسهيلات والتعاون المقدم من السلطة المحلية والذي ينطلق من تعزيز الشراكة مع السلطات والاستفادة من تلك التدخلات بما يخفف عن المواطن معاناة الازمة التي تشهدها البلاد.
وتخلل الافتتاح كلمة لمدير عام مديرية تريم خالد هويدي .
حضر الورشة مدراء عموم الزراعة و حماية البيئة والموارد المائية وعدد من المهتمين بالمجال الزراعي والبيئة .
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