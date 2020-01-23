شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس النواب يدين استهداف مليشيا الحوثي لمنزل برلماني في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

أدان رئيس مجلس النواب سلطان البركاني القصف الذي استهدف منزل أحد أعضاء البرلمان في مدينة مارب شرقي اليمن.

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وسقطت قذيفة صاروخية حوثية على منزل الشيخ القبلي وعضو البرلمان عن إحدى دوائر محافظة البيضاء حسين السوادي في مأرب ما أدى إلى مقتل نساء وأطفال وإصابة عدد من أفراد الأسرة بإصابات بالغة.

وقال البركاني حسب الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء الحكومية (سبأ): "نلفت انتباه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى مثل هذه الجرائم، فها هي مئات الأرواح تزهق عسكريين ومدنيين بعد إحاطته لمجلس الأمن وترديده ترانيم السلام وتباشير التهدئة ليثبت الحوثيين للعالم أن لا مكان لديهم للسلام ولا لحياة الإنسان ولا لدمه وماله وعرضه"