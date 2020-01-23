مناقشة سير العملية التعليمية في كلية الآداب بجامعة حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

الخليج 365 - المكـلا

ناقش وكيل أول حضرموت عمرو بن حبريش ، اليوم ، مع نائب عميد كلية الاداب بجامعة حضرموت لشؤون الجودة ، الدكتور عاطف التميمي، ونائب العميد للشؤون الطلاب الدكتور خالد باوزير، سير العملية التعليمية في أقسام الكلية.

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وتطرق اللقاء بحضور رئيس قسم الصحافة والإعلام بالكلية الدكتور ماهر بن دهري، ومندوب طلاب قسم الاعلام محمد المشعلي، الصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمية والإدارية في أقسام الكلية ، والمتطلبات التي تحتاج لها وخاصة قسم الصحافة والاعلام من أجهزة ودورات تطبيقة للطلاب.

وأكد وكيل أول حضرموت على أهمية دور جامعة حضرموت ورسالتها الأكاديمية والبحثية ،حاثًا على مزيد من التعاون البناء لخدمة المجتمع في حضرموت ..مجددا استعداد السلطة المحلية تقديم كافة اوجه الدعم للجامعة سواء في استمرار العملية التدريسية فيها او إنجاح خططها المختلفة.