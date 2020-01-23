شكرا لبحثكم عن خبر منعت التصوير وصادرت الهواتف.. شاهد مليشيا الحوثي تداهم الاسواق المركزية بصنعاء بحجة العملة الجديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بصنعاء، اليوم الاربعاء، أن مليشيا الحوثي، شنت حملة مداهمة لعدد من الاسواق المركزية بحجة العملة الجديدة.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن أطقم من الأمن القومي(الامن الوقائي) التابع للمليشيا وآخرين بزي مدني مغطين وجوههم، داهموا اليوم سوق ذهبان المركزي بحجة العملة الجديدة.

وأشارت المصادر إلى قيام المليشيا بمطاردة البائعين و إطلاق النار عليهم، فيما هم عاجزين عن العمل.

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ونوهت المصادر بأن المليشيا منعت التصوير وصادروا عدد من الهواتف للبائعين.

وتتباكى المليشيا على ما زعمت أنه أسباب تدهور أوضاع الأسواق المركزية والفرعية في أمانة العاصمة، و تعطيل وتوقيف عمل الأسواق المملوكة للدولة مقابل تشغيل أسواق خاصة، ومن يتحمل ضياع إيرادات الأسواق خلال العشرين عاما الماضية و رفع الإيجارات على أصحاب البسطات، في تحقيق ( من جزئين ) لبرنامج من الواقع حول أوضاع الأسواق العامة في العاصمة صنعاء، على قناة"المسيرة" التابعة للمليشيا.