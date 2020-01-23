تدشين عمل جهاز الاشعة الجديد بمركز السلطان قابوس الصحي بمديرية شحن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

الخليج 365 - المهرة

دشن امين عام المجلس المحلي بمديرية شحن الشيخ محمد بن سعيد زعبنوت ومعة قائد حرس حدود محافظة المهرة العميد كامل زعبنوت عمل جهاز الاشعة الجديد في مركز السلطان قابوس الصحي وكذا بمديرية شحن .



وخلال التدشين الذي حضرة مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمديرية الدكتور عبدالحكيم عيسى رعفيت ثمن امين عام المجلس المحلي الشيخ محمد سعيد زعبنوت الدور الذي يقدمة مركز السلطان قابوس الصحي ادارة وكادر طبي في تحقيق بصمات ملموسة وتقديم الرعاية الطبية المتكاملة لكل زوارة ، موكدا دعم السلطة المحلية بمديرية شحن ممثلة بالشيخ محمد بن محمد زعبنوت ووقوفها التام مع كل احتياجات مركز السلطان قابوس الصحي بالمديرية

Advertisements

هذا واوضح مدير مركز السلطان قابوس الصحي بالمديرية الدكتور خيران هادي ان جهاز الاشعة الجديد وتخصيص احد الكوادر الطبية المتخصصة في مجال الاشعة جاء دعما من الرجل الانسان الاستاذ عوض مبارك سعد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة ومدير مستشفى الغيظة المركزي الاستاذ محسن بلحاف.

ويضيف ان هذا الدعم بادرة جميلة ومهمة لتطوير سير اداء العمل الطبي في المركز الذي يستقبل مئات الحالات المرضية من مختلف المحافظات اليمنية ويقدم لهم الرعاية الطبية على اكمل وجة والادوية مجانا .

شاكرا تعاون السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالشيخ راجح سعيد باكريت ومكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة وبالمديرية على اسهاماتهم الا محدودة في الاهتمام وخدمة الجانب الطبي بمديرية شحن وكافة مديريات محافظة المهرة.

وشاكرا الدور الذي يبذلة قائد سفينة النهضة في المديرية الشيخ محمد بن محمد سعيد زعبنوت مدير عام مديرية شحن الذي لا يالو جهدا في خدمة مركز السلطان قابوس الصحي بالمديرية.