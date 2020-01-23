شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير عام قشن يسلم 6 مواقع لحفر آبار ارتوازية للشركة المنفذة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020 الخليج 365 - المهرة سلّم مدير عام مديرية قشن فيصل أحمد حازم بمعية مدير عام مكتب مياه الريف بالمحافظة الأستاذ يوسف أحمد بن محيسن ،اليوم، 6 مواقع لحفر ست آبار ارتوازية للجهة المنفذة للمشروع شركة بن طويب للمقاولات بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

واستلم المشروع مدير شركة بن طويب للمقاولات الأستاذ أحمد بن طويب كلشات بكلفة إجمالية 437302.98 دولار. Advertisements وتأتي عملية تسليم هذا المواقع لحفر 6 آبار ارتوازية ( 3 آبار بوادي إيدنوت و 3 آبار بوادي غبوري )بعمق يصل إلى 320متر بعد إجراء الدراسات والمسح الجيولوجي من قبل المهندس قائد درويش وحددت على ضوء المسح أماكن الحفر للأبار الأرتوازية. حضر تسليم المشروع مدير مكتب المياه بقشن سالم علي شلال والمهندس المختص بالاشراف على حفر الآبار المهندس العبد عبدالله الوليدي.

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