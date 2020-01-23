التميمي يبحث مع مصلحة الجوازات الحلول العاجلة لتسهيل أمور المواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

الخليج 365 - المكـلا

بحث المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، الأربعاء، الحلول العاجلة لتسهيل أمور المواطنين في إدارتي الأحوال المدنية والهجرة والجوازات.



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جاء ذلك خلال لقائه بنائب المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العقيد سعيد العوبثاني، ومدير الهجرة والجوازات العقيد حسين الكسادي، ونائب مدير الأحوال المدنية الرائد خالد القثمي، وعدد من الضباط والأفراد المختصين.

وخلال اللقاء شدد العميد منير التميمي على عدم تعذيب الأهالي أثناء استخراج البطاقة الشخصية والجواز، مستمع من المختصين إلى أبرز المعوقات التي تواجههم، وذلك لإيجاد الحلول العاجلة لإنهاء هذه الأزمة.