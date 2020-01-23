ذمار.. مليشيا الحوثي تشيع 9 من قتلاها الذين سقطوا في جبهة الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

شيعت مليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة ذمار، ظهر الأربعاء 22 يناير /كانون الثاني 2020م، جثامين 9 قتلى من عناصرها بينهم قيادات ميدانية سقطوا في جبهات القتال بمحافظة الضالع.



وقالت مصادر محلية إن المليشيات الحوثية شيعت، ظهر الأربعاء، جثامين 9 من قتلاها بينهم قيادات ميدانية، لقوا مصرعهم منذ بداية الأسبوع الجاري في جبهات القتال بمحافظة الضالع.

Advertisements

وتابعت المصادر، إن المليشيات شيعت 4 من قتلاها بينهم قيادي إلى مقبرة قتلاهم بمدينة ذمار، وأطلقت النار أثناء تشييعهم ومرورهم من الشارع العام، ما أدى إلى هروب المواطنين من الشارع تحت اعتقاد أن هناك حرباً بين مسلحين.

وأضافت المصادر، أن بقية قتلى المليشيات الخمسة عناصر بينهم قيادي، توزعوا على مديريات آنس والمنار والحدا.

ولفتت إلى أن جثث القتلى تم إخراجها من ثلاجة مستشفى ذمار العام الذي تكتظ ثلاجته بالعشرات من قتلى المليشيات الحوثية وتحول إلى مستشفى خاص بالجماعة