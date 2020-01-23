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وفاة رجل وزوجته في الحديدة بحمى الظنك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

وفاة رجل وزوجته في الحديدة بحمى الظنك

متابعات_الخليج 365

توفي مساء أمس الأول رجل وزوجته أثر إصابتهما بمرض حمى الضنك في الحديدة.

 

وقال مواطنون محليون إن رجلا في العقد الثالث من العمر بمديرية زبيد توفي مساء أمس الأول متأثرا بإصابته بحمى الضنك فيما توفت زوجته عقبه بساعات قليلة لاصابتها بالضنك أيضا.

 

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وكان أهالي الحديدة قد أطلقوا  نداء استغاثة لإنقاذهم من حمى الضنك.

 

حيث أن الضنك يفتك بهم وأولادهم كل يوم وسط صمت الجهات الحكومية المختصة.

 

وطالب الأهالي في بمدينة الحديدة وزارة الصحة، بإنشاء مركز متخصص لعلاج مرض حمى الضنك الذي تفشى بشكل كبير في المدينة.

 

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