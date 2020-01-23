شاهد : جميلة باب الحارة تصدم جمهورها بـ«ظهور جريء» تكشف كل مفاتنها ! (صور صادمة)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - لم تفوت جميلة باب الحارة دانا جبر الظروف الجوية التي تجتاح منطقة الشرق الاوسط، فاستغلتها في جلسة تصوير حققت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي لما رسمته من لوحة فنية قد تكون رُسمت بريشة فنان عالمي .

دانة جبر ، والتي عرفت بأدوارها الجريئة خاصة جميلة باب الحارة - المسلسل الشامي الشهير والذي حقق نجاحا كبيراً منقطع النظير في العالم العربي، وما زال يحصد ملايين المشاهدات رغم ان بعض أجزائه معادة - استطاعت ان تخترق قلوب محبيها خاصة بعد ان جسدت ادوار الشباب لا سيما الفتاة العصرية التي باتت تائهة بين عادات مجتمعها والعادات المستحدثة الدخيلة عليه.

وقد ظهرت دانا جبر في اطلالتها الجديدة ترتدي معطفاً من الفرو الفاخر، وبنطلون اسودا ابرز قوامها الرشيق، مع قبعة من الصوف الناعم مع حذاء جلدي طويل الساق، حيث ازدادت جمالاً بملابسها الشتوية وسط الثلوج .

وقد عبر متفاعلو مواقع التواصل الاجتماعي عن اجابتهم بصورة دانا جبر خاصة وهي تجلس عل درج مغطى بالكامل بالثلج الابيض لتظهر – حسب وصفهم – كجوهرة تتلألأ وسط محيط أبيض، مما اضفى عليها طابعا سحر الجيع .

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