شكرا لمتابعة خبر عن مواجهة مرعبة بين ديك شرس ورجل..شاهد كيف كانت نتيجة المواجهة ومن انتصر فيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مواجهة مرعبة بين ديك شرس ورجل..شاهد كيف كانت نتيجة المواجهة ومن انتصر فيها

2020/01/23 الساعة 09:50 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

لَقِيَ رجل في الهند مصرعه، بعدما دخل في قتال دامٍ مع ديكه، في واقعة غريبة من نوعها، حدثت أثناء نقله للديك للمشاركة في مصارعة الديكة.

وبحسب ما أرودته وسائل إعلام هندية، الخميس؛ فقد فارق الرجل البالغ من العمر (50 عامًا) الحياة؛ إثر تعرض رقبته لضربات مخلب من الديك.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل: قناة ”المسيرة” الحوثية توقف كل اخبارها عن المواجهات الشرسة في جبهة ”نهم” لهذا لسبب المرعب الذي اثار جنةن المشرفين الحوثييين

ليس من الجبهات ولا من صنعاء او عدن..4 اخبار عاجلة وهامة لكل المواطنيين اليمنيين وردنا قبل قليل من هذه المنطقة ستقصم ظهر اليمنيين في الجنوب والشمال

عاجل : يحدث الان بصنعاء.. طيران التحالف يشن غارات عنيفة على صنعاء ( تفاصيل المواقع المستهدفة )

مصدر عسكري : قوات الجيش تدخل اول قرى مديرية بني حشيش بصنعاء ويسيطر على سلاسل جبلية جعل العاصمة صنعاء في مرمى نيران مدفعية الشرعية

عاجل.. مراسل قناة العربية ‘‘محمد العرب‘‘ يفجر مفاجأة مزلزلة.. الأمور تنقلب رأسًا على عقب بجبهة نهم شرق صنعاء وسقوط هذا الموقع يرعب ابو علي الحكم

Advertisements

وردنا خبر عاجل..الحوثيين يباغتون الشرعية والتحالف بهجوم صاروخي جديد هز مدينة مأرب وانفجارات عنيفة الآن..والشيخ سلطان العرادة مختبيء في منزله ( صورة )

عاجل.. قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتتصق الشرعية والتحالف بهذا الخبر العاحل الذي سيقلب موازين الحرب في اليمن راسا على عقب

لأول مرة منذ انطلاق الحرب ..الملك سلمان وولي عهد ابو ظبي يطيرون فرحا بعد القرار المباغت الذي اعلنه رسميا قبل قليل الرئيس التركي اردوغان ( نص القرار )

ليس هادي ولا الاحمر..هذه الشخصية الجنوبية القوية والمخيفة هي التي ستحكم سيطرتها وقبضتها على الجنوب بدلا عن الزبيدي والانتقالي ( الاسم + صورة )



عاجل..مجزرة مأرب المروعة واندلاع المواجهات الشرسة في جبهة نهم تخرج الملك سلمان عن صمته ويباغت الشرعية بمرسوم ملكي عاجل اثلج صدور كل اليمنيين

وذكرت الشرطة في ولاية أندرا برديش جنوب شرقي الهند، أن الرجل نُقِل مصابًا بجروح خطيرة إلى المستشفى؛ حيث فارق الحياة هناك متأثرًا بسكتة دماغية؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وأوضح ضابط في الشرطة، أن القتيل كان يشارك بانتظام في صراع الديكة بالولاية، وكان يصطحب ديكه للمشاركة في أحد تلك النزالات، عندما نشب النزاع بينهما.

وقال: إن الديك كان يحاول التحرر من قيد صاحبه، فقام بالهجوم عليه.

ورغم أن صراع الديكة وغيرها من الحيوانات ممنوع بحكم القانون في الهند منذ عقود طويلة؛ إلا أنه لا يزال مستمرًا في البلاد.

وتقول جماعات الرفق بالحيوان: إن السلطات تغضّ الطرف عن هذا الأمر؛ رغم أنه خارج عن القانون باعتبار أنه "مجرد تسلية".



