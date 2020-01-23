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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس مقتل خاشقجي ولا الحرب في اليمن .."قناة الجزيرة" تباغت السعوديين وتعلن الحرب عليها بهذا الملف الحساس الذي سيثير جنون السلطات السعودية

2020/01/23 الساعة 09:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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