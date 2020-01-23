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صنعاء - ياسمين الخيامي - وزير الخارجية السعودي يرد على طلب إيران إعادة العلاقات مع الرياض ويطلب هذا الطلب من ايران لعودة العلاقات بين البلدين
2020/01/23 الساعة 09:05 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )
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