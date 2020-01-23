شكرا لبحثكم عن خبر من هو العميد”زيد الشومي” أبرز قيادات الجيش الذي قتل في جبهة نهم؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل مساء اليوم الأربعاء، العييد زيد الشومي، في جبهة نهم (شرقي صنعاء) اثناء المواجهات مع مليشيا الحوثي الإنقلابية،

وزيد الشومي ينتمى لمحافظة حجة- مديرية مبين- شمال اليمن- وقد خاض معارك كثيرة ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية.

ويعد العميد زيد الشومي واحد من أبرز قادة الجيش الوطني في محافظة مأرب وفي المنطقة العسكرية الثالثة والسابعة.

وتم تعيين العميد الشومي مؤخراً قائداً لجبهة صرواح، وهو قائد اللواء 203 في الجيش الوطني.

وكان زيد الشومي قائد اللواء 121 مشاه وهو من أهم الألوية العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية السابعة.

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وخاص العميد الشومي معارك متعددة ضد مليشيات الحوثي في كل من مأرب ونهم وميدي وحرض وصرواح .



واليوم الأربعاء، نعت وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة هيئة الاركان في بيان مقتضب "العميد زيد الشومي قائد اللواء 203".



وقالت إنه "استشهد بصرواح وهو في الخطوط الامامية مقبلا غير مدبرا في معركة الكرامة والعزة والجمهورية".