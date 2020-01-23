شكرا لبحثكم عن خبر بالشراكة بين” الحوثيين” و”باشريف” و”العيسي”.. استعدادات لإطلاق شركة اتصالات يمنية جديدة بنظام الـ4G والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة اليمنية المعترف بها، أنه تم البدء بتجهيز شركة اتصالات يمنية جديدة بنظام الـ4G، استعدادا لاطلاقها خلال الاشهر القادمة، بالشراكة بين" مليشيا الحوثي" و وزارة الاتصالات بعدن ممثلة بوزيرها المهندس لطفي باشريف، و رجل الاعمال أحمد العيسي.

وأوضحت المصادر لـ " المشهد اليمني " بأن شركه جراند تكنولوجي التابعة لرجل الأعمال أسامة ثابت تقوم حالياً بتجهيز شركة واي للاتصالات بتقنية الجيل الرابع 4G، لتدشين عملها كشركة اتصالات خاصة بالجنوب، إضافة إلى محافظات إب وتعز ومأرب.

وأشارت المصادر الى أن قيمة تراخيص تقنية الجيل الرابع للاتصالات لا تقل عن 300 مليون دولار، لكن باشريف منح المالكين الجدد لشركة واي ترخيص 4G مجاناً، إضافة إلى 600 موقع، وتراخيص ترددات إضافية للترددات السابقة للشركة.

وبينت المصادر بأنه يتم العمل حالياً في تجهيز البنى التحتية للشركة، وتركيب أجهزة سنترال ومحطات تغطية في المحافظات الجنوبية، تم استيرادها من شركة ايركسون في السعودية.

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وتوقعت المصادر بانطلاق خدمات شركة واي للاتصالات بتقنية الجيل الرابع من عدن خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأغرقت المليشيا الحوثية، شركة واي للاتصالات بالديون، والضرائب والجبايات، وحملتها غرامات باهظة، قيمة الإيجارات الشهرية لقنوات التراسل واستئجار المواقع، وصادرت أسهم شخصيات نافذة وآخرين لصالحها، فيما اضطر المستثمرون الخليجيون للخروج بأقل الخسائر وبيع أسهمهم بثمن بخس لوزير الاتصالات المهندس لطفي باشريف، ومسؤولين آخرين بمبلغ لا يتجاوز 2% من سعر أصول الشركة.

وشركة واي للاتصالات هي رابع شركة للاتصالات النقالة في اليمن، حصلت على ترخيص مزاولة النشاط مطلع العام 2007، وكانت تتخذ من العاصمة صنعاء مقراً رئيسياً لها.