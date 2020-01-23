شكرا لبحثكم عن خبر بعد تضارب الأنباء حول مقتله.. الدفاع اليمنية تنعي قائد عسكري كبير في مأرب ”صورة” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، الأربعاء، مقتل قائد عسكري في الجيش الوطني بمديرية صرواح في محافظة مأرب شمالي شرق البلاد.

ونعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان في بيان مقتضب "العميد زيد الشومي قائد اللواء 203".

وقالت إنه "استشهد بصرواح وهو في الخطوط الامامية مقبلا غير مدبرا في معركة الكرامة والعزة والجمهورية".

وكانت مواقع إعلامية وناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، تحدثوا عن ضربة خاطئة لطيران التحالف، على موقع للجيش اليمني، لم يتنسى لـ "المشهد اليمني" التحقق من ذلك.

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ولم يذكر بيان وزارة الدفاع، أي تفاصيل أخرى حول الواقعة أو حتى أسبابها إلا أن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أشاروا إلى أن الشومي قُتل في مواجهات مع الحوثيين في جبهة "نهم" شرق صنعاء والقريبة من محافظة مأرب.

ولليوم السادس على التوالي، تدور معارك عنيفة في محاور جبهة نهم شرق صنعاء بين قوات الجيش الوطني وجماعة الحوثيين.