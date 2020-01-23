شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع سلال غذائية للنازحين والاسر الفقيرة في زنجبار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن امين عام المجلس المحلي لمحافظة أبين مهدي اليوم، توزيع سلل غذائية عاجلة مقدمة من برنامج الغذاء العالمي، في إطار مشروع المساعدات الغذائية العاجلة في اليمن الذي تنفذه منظمة كير العالمية، والذي يستهدف ثلاثة الاف أسرة.



وثمن الحامد الدعم الإنساني لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة كير، لتقديم المساعدات الاغاثية للنازحين والاسر الاكثر فقرا.

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